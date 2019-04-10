В образі Харлі Квін: Марго Роббі показала новий стиль лиходійки під час знімань фільму

Австралійська акторка, зокрема, зірка фільму "Загін самогубців" Марго Роббі, яка знову грає лиходійку Харлі Квінн у новому фільмі "Хижі птахи" (Birds of Prey) за коміксами DC, показала новий образ своєї героїні на знімальному майданчику.

Папараці сфотографували Роббі під час знімання у Лос-Анджелесі. Про це пише видання Daily Mail.

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Відтак шанувальники фільму "Загін самогубців" можуть роздивитися один з образів Харлі у майбутній стрічці. На героїні – рожевий кроп-топ, джинсові шорти, яскрава куртка і безліч татуювань.

На майданчику зірка зіграла втечу від поліції і Розі Перес, яка грає детектива Рене Монтойю.



​Марго Роббі в образі Харлі Квінн / Daily Mail / Backgrid



​Марго Роббі в образі Харлі Квінн / Daily Mail / Backgrid



​Марго Роббі в образі Харлі Квінн / Daily Mail / Backgrid



Марго Роббі в образі Харлі Квінн / Daily Mail / Backgrid

Додамо, що 28 січня у YouTube з'явився перший тизер фільму "Хижі птахи".

Фільм "Хижі Птахи": дивіться тизер

Хто така Харлі Квінн?Це вигаданий персонаж коміксів DC Comics, антигероїня, помічниця Джокера та одна з ворогів Бетмена. Персонаж був створений Полом Діні і Брюсом Тіммом і вперше з'явився в мультсеріалі "Бетмен" у вересні 1992 року. Цікаво, що Харлі Квінн часто є напарницею, а також коханкою Джокера, з яким вона познайомилася, працюючи психіатром в лікарні Аркхема в Ґотем-Ситі, де протягом тривалого часу лікувався Джокер.