В образі княгині: Ольга Сумська розповіла про свою мрію

276 Читать новость на русском
Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Відома 52-річна українська акторка Ольга Сумська, яка стала відомою завдяки ролі Роксолани в історичному серіалі, знялася у цікавій фотосесії у рамках проекту "Княгині України" та зізналася, що її заповітною мрією є зіграти княгиню Ольгу.

Нове фото в образі легендарної історичної особи Ольга Сумська опублікувала на своїй сторінці в Instagram напередодні Дня ангела Ольги. Як відомо, проект "Княгині України" втілила у життя подруга акторки Ірина Паламар.

Читайте також: Жіночі лінощі вилазять боком, – Ольга Сумська розповіла про секрети догляду за собою

Сумська позує в вишуканому вбранні, яке відтворює атмосферу часів Київської Русі, та короні. "Нехай сила і велич рівноапостольної княгині Ольги надихає нас на добрі справи", – додала вона.

Українські жінки, від природи наділені гострим розумом, нестримною енергією, широтою поглядів та несхибною волею, жінки-правительки, так само як і чоловіки, вершили державні справи, ухвалювали закони та налагоджували дипломатичні стосунки.І багато в чому саме завдяки їм Київська Русь прославилася не лише, як одна з найбільших держав Середньовічної Європи, а і як найрозвиненіша країна, з високим рівнем культури й освіти,
– заявила акторка.

 

Днями Ольга Сумська представила обкладинку журналу Viva, для якої вона знялася разом зі своїми дочками – Антоніною та Анною. 

 

 

blog_ava
Затримання судна NEYMA: з'явилась реакція ООН
25 липня
20199
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Сумська
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"
25 липня 19:39 Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"
275
Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму
25 липня 12:39 Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму
886
Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька
24 липня 20:22 Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька
661
Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"
24 липня 19:38 Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"
537
Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність
24 липня 14:38 Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність
Юлія Михайлова 1569
Новини
Більше новин
Залиште відгук