В образі княгині: Ольга Сумська розповіла про свою мрію

Відома 52-річна українська акторка Ольга Сумська, яка стала відомою завдяки ролі Роксолани в історичному серіалі, знялася у цікавій фотосесії у рамках проекту "Княгині України" та зізналася, що її заповітною мрією є зіграти княгиню Ольгу.

Нове фото в образі легендарної історичної особи Ольга Сумська опублікувала на своїй сторінці в Instagram напередодні Дня ангела Ольги. Як відомо, проект "Княгині України" втілила у життя подруга акторки Ірина Паламар.

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Сумська позує в вишуканому вбранні, яке відтворює атмосферу часів Київської Русі, та короні. "Нехай сила і велич рівноапостольної княгині Ольги надихає нас на добрі справи", – додала вона.

Українські жінки, від природи наділені гострим розумом, нестримною енергією, широтою поглядів та несхибною волею, жінки-правительки, так само як і чоловіки, вершили державні справи, ухвалювали закони та налагоджували дипломатичні стосунки.І багато в чому саме завдяки їм Київська Русь прославилася не лише, як одна з найбільших держав Середньовічної Європи, а і як найрозвиненіша країна, з високим рівнем культури й освіти,

– заявила акторка.

Днями Ольга Сумська представила обкладинку журналу Viva, для якої вона знялася разом зі своїми дочками – Антоніною та Анною.