В образі Одрі Хепберн: розкішна Белла Хадід прикрасила обкладинку Vogue

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

22-річна американська модель і "ангел" популярного бренду Victoria's Secret постала на діджитал-обкладинці журналу Vogue. Фотограф побачив юну і ніжну Беллу Хадід в образі неймовірної Одрі Хепберн. Здається, Беллі відмінно вдалося передати енергію легендарної актриси.

Фотосесія, у якій знімалася Белла Хадід, була організована у незвичному форматі. Фотограф знімав короткі відеокадри, які увійшли до ексклюзивного діджитал-номера американського Vogue. Результати зйомки Белла Хадід опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Організацією зйомки займався режисер Гордон фон Штайнер і головний редактор відділу моди у Vogue.

На фото та відеоролику Белла Хадід постала у яскравій червоній сукні з нової колекції Givenchy. Варто відзначити, що засновник бренду Юбер де Живанші надихався Одрі Хепберн і майже у всіх фільмах вона знімалася у його вбраннях. Образ моделі доповнив крислатий капелюх оздоблений пір'ям страуса від Koché та масивні сережки від Panconesi Riviera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

Другим образом для "ангела" Victoria's Secret стала пишна сукня кольору фуксії з акцентом на талію, яку підкреслював чорний пояс, та пишне декольте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Белла Хадід Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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