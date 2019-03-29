В образі Одрі Хепберн: розкішна Белла Хадід прикрасила обкладинку Vogue

22-річна американська модель і "ангел" популярного бренду Victoria's Secret постала на діджитал-обкладинці журналу Vogue. Фотограф побачив юну і ніжну Беллу Хадід в образі неймовірної Одрі Хепберн. Здається, Беллі відмінно вдалося передати енергію легендарної актриси.

Фотосесія, у якій знімалася Белла Хадід, була організована у незвичному форматі. Фотограф знімав короткі відеокадри, які увійшли до ексклюзивного діджитал-номера американського Vogue. Результати зйомки Белла Хадід опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Організацією зйомки займався режисер Гордон фон Штайнер і головний редактор відділу моди у Vogue.

На фото та відеоролику Белла Хадід постала у яскравій червоній сукні з нової колекції Givenchy. Варто відзначити, що засновник бренду Юбер де Живанші надихався Одрі Хепберн і майже у всіх фільмах вона знімалася у його вбраннях. Образ моделі доповнив крислатий капелюх оздоблений пір'ям страуса від Koché та масивні сережки від Panconesi Riviera.

Другим образом для "ангела" Victoria's Secret стала пишна сукня кольору фуксії з акцентом на талію, яку підкреслював чорний пояс, та пишне декольте.