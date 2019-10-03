В образі принцеси Діани: з'явилися перші кадри Емми Коррін зі зйомок серіалу "Корона"

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Емма Коррін в образі принцеси Діани
Емма Коррін в образі принцеси Діани / Cosmopolitan

Третій сезон серіалу "Корона" вийде на екрани вже в листопаді 2019 року, однак акторський склад і знімальна команда не відпочивають і вже готують для фанатів біографічної стрічки новий, четвертий. сезон. І, як раніше повідомлялося, у майбутніх епізодах нарешті з'явиться улюблениця мільйонів, невістка Єлизавети ІІ, принцеса Діана.

Історичний драматичний серіал "Корона" одразу полюбився фанатам британської королівської сім’ї, адже він розповідає справжню історію становлення Єлизавети ІІ як королеви, а також її сім'ї. Тож восени 2019 року на екран успішно вийде третій сезон стрічки, а знімальна команда активно готує четвертий.

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Попри те, що точну дату прем'єри поки що не називають, перші кадри зі знімального майданчика вже з’явилися в мережі. Наразі зйомки проходять в іспанському місті Альмерія, що на південному сході

На знімках постала 23-річна Емма Коррін, якій дісталася бажана роль принцеси Діани, дружини принца Чарльза, а також актор Джош О'Коннор, який зіграє сина Єлизавети ІІ.

Корона, 4 сеон, роль Діани, Емма Коррін
Емма Коррін і Джош О'Коннор в образах принцеси Діани та принца Чарльза / Cosmopolitan 

Що цікаво, образ у якому постала виконавиця ролі Леді Ді, приголомшливо подібний до образу принцеси Уельської під час її подорожі до Австралії у 1983 році. Емма Коррін постала перед камерою у легкій білій сукні, світлих балетках та з невеликою сумкою. Точно таким же вбранням чарувала прихильників принцеса Діана.

Принцеса Діана, корона, 4 сезон, 3 сезон
Принцеса Діана і принц Чарльз, Австралія, 1983 рік / Cosmopolitan

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Кіно Голлівуд
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