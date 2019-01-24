В образі циганки: Енн Гетевей відвідала прем'єру фільму "Море спокуси"

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Енн Гетевей
Енн Гетевей / Getty Images

Знаменита голлівудська акторка відвідала прем'єру фільму "Море спокуси", у якій зіграла одну з головних ролей. Для світської події Енн Гетевей одягнула яскраве вбрання, яке нагадувало стиль циганської жінки.

Світова прем'єра фільму "Море спокуси" відбулася у Музеї сучасного мистецтва, що в Нью-Йорку, в середу, 23 січня. На дебютному показі кінострічки зібралися всі актори, які брали участь у зйомках картини.

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Серед них чарівна Енн Гетевей, яка нещодавно продемонструвала, як носити найактуальніший колір 2019 року. Для червоної доріжки голлівудська акторка обрала чорну водолазку і спідницю-плісе з неординарним принтом. Чорна основа в поєднанні з синіми та небесно-голубими смужками і довжина до п'ят створили імітацію циганського стилю. Особливим акцентом спідниці стали розрізи від стегна, які дозволили розглянути ніжки 36-річної Енн Гетевей.

Енн Гетевей
Енн Гетевей на прем'єрі фільму "Море спокуси" / Getty Images

Енн Гетевей
Енн Гетевей на прем'єрі фільму "Море спокуси" / Getty Images

Компанію їй склав Меттью Макконехі, який зіграв у фільмі її колишнього чоловіка. Для допрем'єрного показу актор одягнув коричневий костюм вінтажного стилю і білу сорочку.

Енн Гнетевей Меттью Макконехі Море спокуси
Енн Гетевей і Меттью Макконехі на прем'єрі фільму "Море спокуси" / Getty Images

Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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