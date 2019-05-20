В образі ящірки: рідкісний вихід Єви Лонгорії зі своїм чоловіком – фото

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія приїхала на Каннський кінофестиваль і хизується під час кожного свого виходу стрункою фігурою, над якою вона працювала протягом останнього року після народження хлопчика Сантьяго.

Єва Лонгорія приїхала у Канни разом зі своєю родиною – 11-місячним сином Сантьяго та чоловіком Хосе Антоніо Бастоном. Про це стало відомо після спільного виходу подружжя у світ.

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Хосе Антоніо рідко з'являється в об'єктивах папараці разом зі своєю дружиною, однак подружжя таки засвітилося на вечері, яка відбулася в рамках Каннського кінофестивалю.



Єва Лонгорія і Хосе Антоніо Бастон / Getty Images

Для виходу Єва одягнула епатажну напівпрозору сукню з колекції бренду Atelier Zuhra. Шанувальникам акторка нагадала образ ящірки. Завершили look босоніжки на високих підборах із зеленими стразами і макіяж у тон.



Єва Лонгорія / Getty Images



Єва Лонгорія / Getty Images