В образі Зорро: Олег Винник презентував гумористичний кліп "Пчела Майя"

Український співак Олег Винник здивував прихильників новою відеороботою. Артист записав пісню "Пчела Майя" і презентував гумористичний кліп до нього.

Ритмічну пісню Олег Винник написав самотужки, а от кумедний кліп йому допомогла створити режисер Олена Вінярська. За її задумом, ролик поєднав мотиви трьох популярних кінострічок – "Відчайдушного", "Один вдома" та "Маски Зорро".

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Для зйомок кліпу Олег Винник приміряв кардинально інший образ. Перед камерою артист постав із довгим волоссям, що сподобалось далеко не всім його прихильницям. Окрім цього, співак обрав традиційні іспанські костюми, що додало колориту відео зі стилем вестерн. У мережі Олег Винник поділився думками щодо випуску нового кліпу, зазначивши, що останні його роботи є кардинально різними.

Якщо порівнювати мої останні відеороботи "Роксолана" та "Бджола Майя" – це стилістично протилежні кліпи, в яких ви зможете побачити два різних Олега Винника. Але в цьому і полягає творчість. Так складається, що я пишу зовсім різні пісні, і мені подобається створювати різні картинки,

– зізнався Олег Винник.

У новому кліпі "Пчела Майя" співак прийшов на допомогу 8-річній дівчинці, яка залишилась сама вдома. Він стає її уявним другом та захисником.

Новий кліп Олега Винника "Пчела Майя": дивіться відео кліпу

Олег Винник – "Пчела Майя": текст пісні

Все в доме в цветах, даже шкатулка.

С цветочными принтами туфли и сумка.

Рисуешь цветы, хиты напевая,

Цветочными нотами всех обнимая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

С цветами беседуешь тихо, без шума.

Цветы идеальные слаще лукума.

Лелеешь цветы, о свадьбе мечтая,

С цветами в руках ты молодая.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.

Люби и летай, хайя. Цветы собирай, хайя.

Хиты напевай, хайя. Чудная пчела Майя.