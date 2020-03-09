В обтислій білій сукні: Тіна Кароль зачарувала образом на "Голосі країни"

Українська попдіва, улюблениця мільйонів Тіна Кароль вкотре продемонструвала свою свою привабливість. Під час чергового випуску вокального шоу "Голос країни" вона показала спокусливий образ у білій обтислій сукні.

Кожен світський вихід Тіни Кароль є неперевершеним. Зірка щоразу обирає вбрання, яке гарно підкреслює її фігуру. Вона чарівна та неповторна. Світлини співачки прихильники активно обговорюють в мережі інстаграм. Вчора, 8 березня, відбулися перші вокальні бої учасників шоу "Голос країни". Артистка продемонструвала на них вишуканий образ від відомого дизайнера.

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Тіна постала у білій сукні від грузинського дизайнера David Koma. Головний акцент в її образі був зроблений на глибоке декольте. Асиметрія білої тканини додавала вбранню ще більшої ефектості. Поєднала таке вбрання з босоніжками білого кольору на підборах. Серед прикрас виконавиця обрала мінімалістичні сяючі сережки. Вже звичним елементом у її образах є червона помада, проте цього разу вона вирішила відмовитися від неї і нафарбувала губи нюдовим відтінком. Волосся артситка зібрала в акуратну зачіску, додавши цим ніжності.

Зазначимо, Тіна Кароль не вперше обирає одяг від David Koma. Вона часто з'являється у вбранні від цього дизайнера на різних подіях.