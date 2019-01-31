В обтислій сукні: спокуслива Даша Астаф'єва похизувалася фігурою – гарячі фото

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва вкотре підтвердила статус секс-символа українського шоу-бізнесу і розбурхала мережу знімками з нової сексапільної фотосесії.

Даша Астаф'єва опублікувала розкуті знімки на своїй сторінці в Instagram.

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На нових фото співачка позує в обтислому платті тілесного кольору з ледь помітний леопардовим принтом, яке звабливо підкреслило бюст зірки. Її образ доповнив шкіряний корсет і широкі браслети на руках у тон.

Шанувальники були у захваті від зйомки Даші і у коментарях написали їй безліч компліментів, дехто навіть порівняв українку з легендарною Монікою Беллуччі.

"Гарна фігура, просто – вогонь", "Красуня", "Шикарна жінка", – пишуть користувачі у мережі.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Серед нових знімків з останньої фотосесії Астаф'єва підготувала ще один відвертий образ у спідній білизні і босоніжках на підборах.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @nickyashika

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Теги: LifeStyle Дар'я Астаф'єва Музика Еротика
Джерело: 24 канал
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