В обтислій сукні: спокуслива Даша Астаф'єва похизувалася фігурою – гарячі фото
Співачка Даша Астаф'єва вкотре підтвердила статус секс-символа українського шоу-бізнесу і розбурхала мережу знімками з нової сексапільної фотосесії.
Даша Астаф'єва опублікувала розкуті знімки на своїй сторінці в Instagram.
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На нових фото співачка позує в обтислому платті тілесного кольору з ледь помітний леопардовим принтом, яке звабливо підкреслило бюст зірки. Її образ доповнив шкіряний корсет і широкі браслети на руках у тон.
Шанувальники були у захваті від зйомки Даші і у коментарях написали їй безліч компліментів, дехто навіть порівняв українку з легендарною Монікою Беллуччі.
"Гарна фігура, просто – вогонь", "Красуня", "Шикарна жінка", – пишуть користувачі у мережі.
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva
Серед нових знімків з останньої фотосесії Астаф'єва підготувала ще один відвертий образ у спідній білизні і босоніжках на підборах.
Даша Астаф'єва / Instagram / @nickyashika
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva