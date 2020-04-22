В обтислій сукні з декольте: Джамала зізналася, як переносить другу вагітність

Популярна співачка готується стати матір'ю вдруге. Джамала розповіла, що нині переносить вагітність спокійно та відчуває посилену відповідальність як за себе та 2-річного сина Еміра, так і за майбутнього малюка. Вона не стала приховувати, що в останні місяці забула про сон.

Про другу вагітність Джамала оголосила ще на початку лютого. З того часу зірка підкреслювала свій особливий стан приталеними сукнями та обтислим вбранням. Впродовж карантину вона ледь не щодня влаштовує фешн-зйомки у власній квартирі, якими демонструє округлий живіт.

До теми В обтислій сукні з яскравим принтом: вагітна Джамала зачарувала мережу новим образом

На особистій інстаграм-сторінці співачка опублікувала нові чуттєві світлини, на яких позує в обтислій сукні нюдового кольру серед численних домашніх рослин. Ніжному образу Джамали додало родзинки глибоке декольте, а поклавши руки на живіт, майбутня матуся акцентувала на своїй вагітності.

Цього разу виконавиця вирішила не просто замилувати мережу, а поділитися тим, що вона відчуває при надії. Джамала зізналася, що перша вагітність була для неї зовсім іншою, тоді вона переживала нові враження та постійно відчувала тривогу, адже боялася зашкодити малюку. Тепер наголошує, що її тіло більш підготовлене до пологів.

По відчуттях друга вагітність не схожа на першу. Першого разу для тебе все нове – ти боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу. Вперше ти ходиш як німфа, пурхаєш і відчуваєш себе особливою, ніби всі погляди світу на тобі,

– пригадала зірка.

Тепер матуся турбується не лише про себе, а й про дворічного сина Еміра. Вона розповіла й про труднощі, які доводиться відчувати вагітним: складний перший триместр, токсикоз, відсутність сну, а останні місяці тривають вічність. Проте Джамала звикла у всьому бачити позитив та зауважила, що тепер її губи стали більшими. Вона порадила матусям не ховати округлий животик за об'ємними речами: "Природа робить все, щоб всі дівчатка при надії відчували себе красивими! Коли, як не зараз, тобі не дорікатимуть зайвими кіло, а ти будеш просто богинею".