В обтислій сукні з латексу: Кортні Кардашян розбурхала уяву фанів спокусливим образом

12 Читать новость на русском
Кортні Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

40-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні вразила шанувальників своїм ефектним виходом у провокативному образі.

На своїй сторінці в інстаграмі Кортні Кардашян опублікувала знімки, на яких вона зображена у червоному латексному платті довжини міні і з глибоким вирізом декольте.

Читайте також: Без фільтрів: Кортні Кардашян відверто продемонструвала розтяжки на тілі – фото

Найстарша з сестер Кардашян-Дженнер завершила свій образ чорними босоніжками на високих підборах і маленькою сумкою у тон. Стилісти зробили Кортні насичений макіяж з акцентом на очах та зібрали волосся у хвіст. 

"Мінні Маус", – лаконічно додала у підписі Кортні.

Кортні Кардашян
Кортні Кардашян / Splash News / Instagram / @kourtneykardash

Разом з Кортні в об'єктиви папараці потрапила її сестра, супермодель Кендалл Дженнер. Що цікаво, знаменитості виглядають дуже контрастно разом через помітну різницю у зрості.

Кортні Кардашян і кендалл дженнер
Кортні Кардашян / Splash News / Instagram / @kourtneykardash

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Splash News (@splashnews)

 

 

Путін, як завжди, продаватиме людей, – Фурса про нормандську зустріч
сьогодні
6370
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Кортні Кардашян Кендалл Дженнер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:22 "Ножі наголо": головоломка з вбивством
Юлія Ліпенцева 573
7 грудня 19:48 Особисте стає публічним: хто з зірок зганьбився через скандальні пости у мережі
Надія Біленко 2893
7 грудня 16:10 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 1463
7 грудня 15:05 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
Квітослава Туз 26861
6 грудня 18:51 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 6 – 8 грудня
Уляна Журба 278
Новини
Більше новин
Залиште відгук