В обтислій сукні з латексу: Кортні Кардашян розбурхала уяву фанів спокусливим образом

40-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні вразила шанувальників своїм ефектним виходом у провокативному образі.

На своїй сторінці в інстаграмі Кортні Кардашян опублікувала знімки, на яких вона зображена у червоному латексному платті довжини міні і з глибоким вирізом декольте.

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Найстарша з сестер Кардашян-Дженнер завершила свій образ чорними босоніжками на високих підборах і маленькою сумкою у тон. Стилісти зробили Кортні насичений макіяж з акцентом на очах та зібрали волосся у хвіст.

"Мінні Маус", – лаконічно додала у підписі Кортні.



Кортні Кардашян / Splash News / Instagram / @kourtneykardash

Разом з Кортні в об'єктиви папараці потрапила її сестра, супермодель Кендалл Дженнер. Що цікаво, знаменитості виглядають дуже контрастно разом через помітну різницю у зрості.



Кортні Кардашян / Splash News / Instagram / @kourtneykardash