В обтислій сукні з розрізом: молодша дочка Дональда Трампа Тіффані показала фото коло ялинки

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Тіффані Трамп
Тіффані Трамп / Instagram @tiffanytrump

Молодша дочка президента США Дональда Трампа Тіффані показала шанувальникам у соціальних мережах передріздвяне фото з прикрашеною ялинкою.

Нову світлину 25-річна Тіффані опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Молодша дочка Трампа позує у Білому домі коло ялинки. Для виходу вона одягнула обтисле чорне плаття-міді зі звабливим розрізом. Свій образ Тіффані доповнила туфлями зі стразами на високих підборах у тон і стильним клатчем. Браслети на руках лише прикрасили look дівчини.

Також вона з'явилася з традиційним насиченим макіяжем з акцентом на очах і рівною укладкою волосся.

тіффані трамп
Тіффані Трамп / Instagram @tiffanytrump

Крім того, старша дочка Дональда Іванка Трамп також показала світлини з Білого дому, на яких її діти позують коло ялинки.

 

Нагадаємо, щороку команда професійних декораторів прикрашає Білий дім до різдвяних свят. Цього року головною ідеєю стали "Американські цінності". Відтак рециденцію президента США оформили у червоних, синіх і золотих кольорах.

Теги: LifeStyle Новини США Іванка Трамп
Джерело: 24 канал
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