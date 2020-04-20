24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

В обтислій сукні з яскравим принтом: вагітна Джамала зачарувала мережу новим образом

- Читать новость на русском
Співачка Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Відома українська виконавиця, переможниця Євробачення-2016 Джамала на карантині часто влаштовує домашні фотосесії, де постає у різноманітних цікавих образах. Артистка поділилася з прихильниками результатом чергової зйомки.

Карантин – це можливість більше часу приділити собі, знайти нові захоплення. Співачка Джамала в ізоляції придумує цікаві образи та влаштовує домашні фотосесії. Чарівними світлинами з радістю ділиться з шанувальниками на особистій сторінці в інстаграмі

Читайте також: Джамала розпродує гардероб: співачка обміняє свої речі на захисні костюми для лікарів

На нових фото Джамала продемонструвала чорну шовкову сукню на короткий рукав з яскравим принтом. Таке обтисле вбрання гарно пікреслило її обкруглий животик, адже виконавиця перебуває на останніх місяцях вагітності. Вона очікує на появу другої дитини.

Волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий сяючий макіяж з чорними стрілками на повіках. В публікації Джамала побажала підписникам гарного настрою та анонсувала нові музичні сюрпризи. 


Вагітна Джамала у чорній сукні з яскравим принтом / Instagram / @jamalajaaa


Співачка Джамала позувала в домашній фотосесії / Instagram / @jamalajaaa


Джамала влаштувала домашню фотосесію на карантині / Instagram / @jamalajaaa


Чергова домашня фотосесія вагітної Джамали / Instagram / @jamalajaaa

Автор: Христина Кобак
Теги: Стиль і мода LifeStyle Джамала
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:00 Поливаний понеділок 2020: традиції святкування
Квітослава Туз
19 квітня 17:43 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан
19 квітня 14:34 Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
Юлія Девда
19 квітня 13:10 З якого регіону писанка: Великодній тест
Настя Сукач
19 квітня 12:05 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
Квітослава Туз

Новини
Більше новин