В обтислій сукні з яскравим принтом: вагітна Джамала зачарувала мережу новим образом
Відома українська виконавиця, переможниця Євробачення-2016 Джамала на карантині часто влаштовує домашні фотосесії, де постає у різноманітних цікавих образах. Артистка поділилася з прихильниками результатом чергової зйомки.
Карантин – це можливість більше часу приділити собі, знайти нові захоплення. Співачка Джамала в ізоляції придумує цікаві образи та влаштовує домашні фотосесії. Чарівними світлинами з радістю ділиться з шанувальниками на особистій сторінці в інстаграмі.
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На нових фото Джамала продемонструвала чорну шовкову сукню на короткий рукав з яскравим принтом. Таке обтисле вбрання гарно пікреслило її обкруглий животик, адже виконавиця перебуває на останніх місяцях вагітності. Вона очікує на появу другої дитини.
Волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий сяючий макіяж з чорними стрілками на повіках. В публікації Джамала побажала підписникам гарного настрою та анонсувала нові музичні сюрпризи.
Вагітна Джамала у чорній сукні з яскравим принтом / Instagram / @jamalajaaa
Співачка Джамала позувала в домашній фотосесії / Instagram / @jamalajaaa
Джамала влаштувала домашню фотосесію на карантині / Instagram / @jamalajaaa
Чергова домашня фотосесія вагітної Джамали / Instagram / @jamalajaaa
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