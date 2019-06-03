В обтислому білому комбінезоні: гарячий образ Кім Кардашян
Днями знаменитий репер Каньє Вест зробив приємний сюрприз для своєї дружини на честь 5-річчя з дня весілля – привіз її на концерт популярної канадської співачки Селін Діон у Лас-Вегас.
Для виходу дружина Каньє Веста підготувала ефектний комбінезон від Dolce & Gabbana. Нові знімки Кім Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Вбрання світської левиці було прикрашено стразами та розшито блискучим камінням. Доповнили образ білі довгі рукавички та гостроносі туфлі у тон.
Цікаво, що комбінезон є вінтажним, а не з нової колекції. Додамо, раніше Кардашян часто копіювала культові образи моделі Наомі Кемпбелл.
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Образ, який повторила Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Допомагав Кардашян одягнутися на захід сам Доменіко Дольче – один із засновників Dolce & Gabbana. Помічницею італійського модельєра була старша дочка Кім.
"Спасибі, Доменіко! Сподіваюся, Норт була гарним помічником", – додала у підписі Кім.
Кім Кардашян з дочкою Норт і Доменіко Дольче з асистенкою / Instagram / @kimkardashian
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian