В обтислому білому комбінезоні: гарячий образ Кім Кардашян

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Днями знаменитий репер Каньє Вест зробив приємний сюрприз для своєї дружини на честь 5-річчя з дня весілля – привіз її на концерт популярної канадської співачки Селін Діон у Лас-Вегас.

Для виходу дружина Каньє Веста підготувала ефектний комбінезон від Dolce & Gabbana. Нові знімки Кім Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Вбрання світської левиці було прикрашено стразами та розшито блискучим камінням. Доповнили образ білі довгі рукавички та гостроносі туфлі у тон. 

Цікаво, що комбінезон є вінтажним, а не з нової колекції. Додамо, раніше Кардашян часто копіювала культові образи моделі Наомі Кемпбелл.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

образ що повторила Кім Кардашян
Образ, який повторила Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Допомагав Кардашян одягнутися на захід сам Доменіко Дольче – один із засновників Dolce & Gabbana. Помічницею італійського модельєра була старша дочка Кім.

"Спасибі, Доменіко! Сподіваюся, Норт була гарним помічником", – додала у підписі Кім.

Кім Кардашян
Кім Кардашян з дочкою Норт і Доменіко Дольче з асистенкою / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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