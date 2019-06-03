В обтислому білому комбінезоні: гарячий образ Кім Кардашян

Днями знаменитий репер Каньє Вест зробив приємний сюрприз для своєї дружини на честь 5-річчя з дня весілля – привіз її на концерт популярної канадської співачки Селін Діон у Лас-Вегас.

Для виходу дружина Каньє Веста підготувала ефектний комбінезон від Dolce & Gabbana. Нові знімки Кім Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Вбрання світської левиці було прикрашено стразами та розшито блискучим камінням. Доповнили образ білі довгі рукавички та гостроносі туфлі у тон.

Цікаво, що комбінезон є вінтажним, а не з нової колекції. Додамо, раніше Кардашян часто копіювала культові образи моделі Наомі Кемпбелл.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Образ, який повторила Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Допомагав Кардашян одягнутися на захід сам Доменіко Дольче – один із засновників Dolce & Gabbana. Помічницею італійського модельєра була старша дочка Кім.

"Спасибі, Доменіко! Сподіваюся, Норт була гарним помічником", – додала у підписі Кім.



​Кім Кардашян з дочкою Норт і Доменіко Дольче з асистенкою / Instagram / @kimkardashian



​Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



​Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian