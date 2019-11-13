В обтислому червоному міні: Брітні Спірс збентежила фанів неохайним образом – відео

Шанувальники Брітні Спірс стривожені останніми постами співачки у мережі. 37-річна зірка дедалі частіше викладає фото у дуже провокативних вбраннях, які у 2019 році можна назвати навіть вульгарними, та з неохайно вкладеним волоссям і розмазаним макіяжем.

На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала ролик, на якому позує у двох образах під "улюблену французьку пісню", що грає на фоні.

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Для першого "аутфіту" Спірс одягнула дуже обтисле шкіряне червоне плаття-міні з відвертим вирізом на декольте, яким вона продемонструвала фігуру. Артистка підкреслила струнку талію чорним поясом. Свій look співачка доповнила чорними туфлями на високих шпильках.

В кінці відео знаменитість з'являється у коротких білих шортах і топі бузкового кольору.

Бойфренд Брітні Сем Асгарі, який молодший за співачку за 12 років, прокоментував ролик: "Моя улюблена дівчина". Але шанувальники Спірс не так схвально відреагували на її зовнішній вигляд через невдалий макіяж та неохайно вкладене волосся. "Ти виглядаєш як ніби з похмілля. Поправ свій макіяж і зачіску", – написав один з користувачів у мережі.

Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears