В обтислому платті та пітонових ботфортах: Емілі Ратажковскі показала стильний образ

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Популярна модель і зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі продемонструвала стильний та звабливий аутфіт в одному з округів Нью-Йорка, Брукліні.

Для виходу під час нью-йоркського тижня моди Емілі Ратажковскі приміряла ефектний look від дизайнера Michael Kors. "Костюм кішки для Корса", – прокоментувала свій "аутфіт" модель.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Так, справді чорний обтислий комбінезон з широким шкіряним поясом на стрункій талії разом з відповідним макіяжем зробив для Емілі образ "кішки".

Доповнили black total look високі бордові ботфорти  на шпильці та з широкими халявами із популярним цього сезону пітоновим принтом.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

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Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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