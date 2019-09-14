В обтислому платті та пітонових ботфортах: Емілі Ратажковскі показала стильний образ

Популярна модель і зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі продемонструвала стильний та звабливий аутфіт в одному з округів Нью-Йорка, Брукліні.

Для виходу під час нью-йоркського тижня моди Емілі Ратажковскі приміряла ефектний look від дизайнера Michael Kors. "Костюм кішки для Корса", – прокоментувала свій "аутфіт" модель.

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Так, справді чорний обтислий комбінезон з широким шкіряним поясом на стрункій талії разом з відповідним макіяжем зробив для Емілі образ "кішки".

Доповнили black total look високі бордові ботфорти на шпильці та з широкими халявами із популярним цього сезону пітоновим принтом.



Емілі Ратажковскі / Getty Images