В обтислому вбранні і з боб-каре: Кім Кардашян спокусила новим образом на побаченні з чоловіком

Світська левиця часто епатує на світських заходах та не соромиться оголюватись у своїх промо-кампаніях. Днями вона влаштувала побачення з чоловіком Каньє Вестом, де вкотре завоювала увагу прихильників та фотографів.

На романтичну вечерю подружжя пішло в одному з районів Лос-Анджелеса. Для чергового виходу Кім обрала образ з крокодилячої шкіри, що складався з чорних лосинів і топу.

Читайте також: Кім Кардашян яскраво та пікантно представила нову колекцію свого бренду KKW Beauty

Для завершення образу вона взула улюблені босоніжки із силіконовими ремінцями, а за зачіску обрала перуку бок-каре, у якій з'явилась на знімках нового випуску журналу WSJ Magazine. Каньє Вест в той же час одягнув спортивні штани синього кольору, чорне худі та кросівки Yeezy у поєднанні з високими білими шкарпетками. Пара виглядала разом стильною та дуже ефектною.



Кім Кардашян і Каньє Вест в Лос-Анджелесі / Getty Images



Кім Кардашян і Каньє Вест в Лос-Анджелесі / Getty Images

Додамо, що репер Каньє Вест за версією Forbes увійшов в трійку найбагатших зірок світу зі статками у 150 мільйонів доларів. Зворушливий допис із привітанням та захопленням за свого чоловіка Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram 11 липня.