В очікуванні 8 сезону: актори з "Гри престолів" стали зірками нових обкладинок

Вже 14 квітня цього року весь світ побачить перший епізод нового сезону серіалу "Гра престолів". Фентезійна стрічка зуміла за 9 років зібрати багатомільйонну армію фанатів, через що вихід будь-яких тизерів чи фотосесій героїв стрічки завжди радо сприймається в мережі.

Цього ж разу головні зірки восьмого і вже фінального сезону "Гри престолів" постали на 16-х обкладинках глянцю Entertainment Weekly. До ключових героїв фотосесії, яких ми зможемо побачити і, можливо, вже попрощатись з ними в деяких епізодах, увійшли: Дейнеріс Таргарієн (Емілія Кларк), Джон Сноу (Кіт Харінгтон), Санса Старк (Софі Тернер), Ар'я Старк (Мейсі Вільяс), Серсея Ланністер (Ліна Гіді), Джеймі Ланністер (Ніколай Костер-Валдау) та багато інших.

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16 обкладинок з героями "Гри престолів" / Instagram / @entertainmentweekly

Всі актори одягнуті в традиційні обладунки та теплий одяг, що свідчить про прихід справжньої зими та армії білих ходоків на чолі з Королем Ночі. Що чекає на фанатів серіалу "Гри престолів" в заключних епізодах – сказати важко, але поки ви можете насолодитись новими кадрами, які повністю передають атмосферу прийдешнього сезону.



Герої "Гри престолів" для Entertainment Weekly / Instagram / @entertainmentweekly



Герої "Гри престолів" для Entertainment Weekly / Instagram / @entertainmentweekly



Герої "Гри престолів" для Entertainment Weekly / Instagram / @entertainmentweekly



Герої "Гри престолів" для Entertainment Weekly / Instagram / @entertainmentweekly



Герої "Гри престолів" для Entertainment Weekly / Instagram / @entertainmentweekly

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.