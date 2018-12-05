В Одесі помер видатний мультиплікатор і автор робіт для "Каламбуру" та "Маскі-шоу"

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В Одесі на 47-му році помер видатний мультиплікатор Юрій Гриневич
В Одесі на 47-му році помер видатний мультиплікатор Юрій Гриневич / "Думская"

4 грудня в Одесі на 47-му році помер Юрій Гриневич, відомий український мультиплікатор, а також член Правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України. Митець, зокрема, прославився завдяки таким своїм роботам, як анімаційний серіал "Маски-шоу", кліпи для кабаре-дуету "Академія", заставки для "Джентльмен-шоу" та відеожурналу "Каламбур".

Про це повідомила Одеська кіностудія на своїй сторінці у Facebook.

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“4 грудня 2018 року Одеса втратила дивну та талановиту людину, доброго друга та сім'янина. Серед найвідоміших робіт мультиплікатора можна виділити анімаційний серіал "Маски-шоу", кліпи для кабаре-дуету "Академія", заставки для "Джентльмен-шоу" та відео-журналу "Каламбур". Колектив Одеської кіностудії висловлює щирі співчуття родичам, друзям та близьким Юрія Гриневича", – мовиться у дописі.

Гриневич, Одеса, Одеська кіностудія, смерть, мультиплікація
Юрій Гриневич (перший ліворуч) поруч з акторами "Масок" Борисом Барським (другий ліворуч) і Георгієм Делієвим (крайній праворуч)

Додамо, що прощання з Юрієм Гриневичем пройде 7 грудня у кінозалі Одеської кіностудії: точний час уде повідомлено пізніше.

Одна із робіт Юріч Гриневича – мультсеріал "Маскі-шоу": дивіться відео

Нагадаємо, наприкінці жовтня на 86-му помер інший видатний український мультиплікатор Борис Черкаський. Сталося це у лікарні та через два місяці після перенесеного митцем інсульту. За свою кар’єру він зняв 14 анімаційних стрічок, найбільш відомими з яких є мультфільми "Пригоди капітана Врунгеля", "Доктор Айболить" і "Острів скарбів".

Теги: LifeStyle Новини культури Втрати Новини Одеси Кіно
Джерело: 24 канал
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