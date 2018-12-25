В однакових піжамах: Дженніфер Лопес відсвяткувала Різдво з родиною – фото

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Алекс Родрігес і Джей Ло
Алекс Родрігес і Джей Ло / Instagram / @jlo

Популярна співачка Дженніфер Лопес відсвяткувала Різдво у затишному сімейному колі.

На своїй сторінці в Instagram Джей Ло опублікувала серію знімків зі святкування.

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Дженніфер Лопес відзначила Різдво з родичами та коханим Алексом Родрігесом. На фото вони показали дуже зворушливі сімейні моменти: відкривання подарунків, пригощання один одного та теплі обійми.

Що цікаво, всі члени родини одягнули зручні домашні піжами в клітку.

"Бажаю вам усім веселого Різдва. Люблю вас", – написала Джей Ло у підписі.


Алекс Родрігес і Джей Ло / Instagram / @jlo


Алекс Родрігес і Джей Ло / Instagram / @jlo

Крім того, бойфренд Дженніфер опублікував відео, на якому співачка танцює під різдвяну пісню коло ялинки.

"Вона все ще дитина, коли справа доходить до Різдва", – пожартував у підписі Алекс.

Дивіться відео з Дженніфер Лопес:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

 


Алекс Родрігес і Джей Ло / Instagram / @jlo


Джей Ло / Instagram / @jlo


Алекс Родрігес з дочкою Дженніфер Еммою / Instagram / @jlo


Алекс Родрігес  / Instagram / @jlo

Теги: LifeStyle Музика Різдво Дженніфер Лопес
Джерело: Lifestyle
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