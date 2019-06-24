В однакових сексі-костюмах: Жозефін Скрівер та Лаіс Рібейро похизувалися стрункими фігурами

Колеги-моделі та "ангели" Victoria's Secret Жозефін Скрівер і Лаіс Рібейро несподівно для обидвох з'явилися на світському заході в однакових звабливих костюмах. Обидві знаменитості обрали чудовий образ, аби підкреслити свої стрункі фігури.

Кумедними, однак водночас сексуальними знімками Жозефін Скрівер і Лаіс Рібейро поділилися на своїх сторінках в Instagram. Жозефін оприлюднила світлину, прокоментувавши її: "Коли ви двоє з'являєтеся на вечірці в одному й тому ж самому образі".

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Що цікаво, дві моделі обрали для світського заходу, який організовувала компанія Revolve, яскраво-помаранчевий костюм, який складався з пікантного топу та вкорочених штанів. Одна одної краще виглядала у звабливому вбранні ,яке відмінно підкреслило їхні тонкі талії та пружний прес.