В оксамитовій сукні з глибоким декольте: Ірина Шейк продемонструвала розкішний образ у Мадриді
Відома російська модель Ірина Шейк з'явилася на відкритті магазину іспанського бренду Porcelanosa в Мадриді.
На заході 32-річна модель продемонструвала стильне вбрання, яким лише підкреслила бездоганну фігуру.
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Для вечірнього виходу Ірина Шейк одягнула чорне оксамитове плаття-міді від Fendi з широкими рукавами з внутрішніми розрізами і глибоким декольте. Розкішну сукню, яка прикрашена паєтками, зірка доповнила ботфортами у тон.
Ірина Шейк / Getty Images
Ірина Шейк / Getty Images
Ірина Шейк / Getty Images
Джерело: Lifestyle
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