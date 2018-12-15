В оксамитовій сукні з глибоким декольте: Ірина Шейк продемонструвала розкішний образ у Мадриді

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / www.gettyimages.com

Відома російська модель Ірина Шейк з'явилася на відкритті магазину іспанського бренду Porcelanosa в Мадриді.

На заході 32-річна модель продемонструвала стильне вбрання, яким лише підкреслила бездоганну фігуру.

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Для вечірнього виходу Ірина Шейк одягнула чорне оксамитове плаття-міді від Fendi з широкими рукавами з внутрішніми розрізами і глибоким декольте. Розкішну сукню, яка прикрашена паєтками, зірка доповнила ботфортами у тон.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Getty Images

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Getty Images

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: Lifestyle
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