В окупованому Криму закрили готель Софії Ротару: відома офіційна причина

Представники української співачки Софія Ротару оголосили про тимчасове закриття готелю "Вілла Софія". За офіційними даними, у курортному закладі проведуть ремонт.

Відповідну інформацію розмістили на сайті та інстаграм-сторінці "Вілли Софії". Наразі не уточнюється, коли саме розпочнуться ремонтні роботи та коли готель в окупованій Ялті відкриють для туристів.

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"Дорогі друзі, готель "Вілла Софія" призупиняє свою роботу у зв'язку з майбутньою реновацією! За новинами ви можете стежити на нашому офіційному сайті і в соціальних мережах", – оголосили представники готельного закладу.

За даними російських ЗМІ, готель Софії Ротару вже мав чималу реконструкцію. Однак, як переконують працівники закладу журналістів "Експресс газети", керівництво "Вілли Софія" вирішило припинити роботу до травня 2020 року.

Так, готель вже закрився. До 1 травня буде здійснюватися повна реконструкція і ремонт будівлі всередині і зовні. Нещодавно його вже ремонтували. Але наше керівництво так вирішило,

– розповів працівник "Вілли Софія".

Неофіційні причини закриття "Вілли Софія"

У російських ЗМІ підозрюють, що насправді готель Софії Ротару міг не давати жодних прибутків. За одну ніч в закладі туристи мають заплатити 82 тисячі рублів, що в гривневому еквіваленті сягає 30 тисяч. Оскільки в окупований Крим не їздять мандрівники та українці, курортний бізнес став нерентабельним.

Також підозрюють, що на закриття готелю повпливав і гучний скандал, який розгорівся нещодавно. Ще у 2015 році сестра Софії Ротару Лідія Хлябіч розповіла, що артистка передала українським військовим фінансову допомогу. Окрім цього, родина співачки, яка продовжує жити у Чернівецькій області, також допомагає Збройним Силам України. Ці заяви спростував концертний директор Софії Ротару в ефірі російського телешоу.

Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО і не посилала банки з варенням. Те інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси. Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну,

– заявив Сергій Лавров.

Окрім цього, представник Софії Ротару пояснив, чому вона відмовилась від гастролей у Росії в 2018 році. За його словами, все було скасовано через можливі "провокації". Тому у мережі підозрюють, що росіяни так бойкотують або тиснуть на бізнес Софії Ротару.

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