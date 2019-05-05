В Олі Цибульської вкрали автомобіль: деталі

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Оля Цибульська
Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

У знаменитої української співачки і ведучої Олі Цибульської поцупили машину. Зірка поділилася деталями, що стосуються автомобіля і просить допомогти знайди винуватця.

Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка опублікувала фото свого автомобіля, привернувши увагу знаком тривоги і надписом "Вкрали моє авто".

ВКРАЛИ МАШИНУ! ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 Hybrid чорного кольору. З 17-19:00 за адресою Парково-Сирецька 9 у Києві. Припаркувалася біля парку Сирецького,
– написала під знімком Оля Цибульська.

Після цього вона закликала писати їй у приватні повідомилення тих, хто справді міг би їй допомгти у пошуках і попросила ділитися світлиною.

В Олі Цибульської вкрали машину
Скріншот з Insta-stories

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Теги: LifeStyle Оля Цибульська Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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