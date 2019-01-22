В оливковій сукні: Кейт Міддлтон приміряла вишуканий образ

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон продемонструвала стильний образ для візиту в офіс організації Family Action в Люішемі, Великобританія.

Для виходу дружина принца Вільяма і матір трьох дітей Кейт Міддлтон одягнула вишукану сукню темно-оливкового кольору від британського бренду Beulah London, яка коштує 770 доларів. Цікавою деталлю на платті став пояс, який підкреслив струнку талію Кетрін.

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Свій образ герцогиня завершила клатчем і туфлями на невисоких у підборах у тон від Kiki McDonough (ціна взуття – понад 1800 доларів).



Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images