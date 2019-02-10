В оливковому жакеті і джинсах: Кейт Міддлтон створила сад в Челсі – фото

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

У мережі з'явилися перші фото створеного саду герцогинею Кембриджської Кейт Міддлтон, яка ще в січні 2019 року повідомила про бажання взяти участь в Квітковій виставці в Челсі,

Сад називається Back to Nature ( "Назад до природи") Як відомо, Міддлтон вважає, що всім необхідно частіше бувати на природі і це допоможе у боротьбі зі стресом та депресіями. Нові фото з'явилися на офіційному Instagram-акаунті Кенсингтонського палацу.

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Над дизайном саду разом з Кейт Міддлтон працювали ландшафтні дизайнери Андре Девіс і Адам Уайт.

Герцогиня прагне повернути людей до природи, підкресливши переваги природного світу від нашого розумового та фізичного добробуту. Сад сподівається викликати спогади про проведений на природі час і заохочувати інших виходити на вулицю і отримувати нові враження на відкритому повітрі,
– йдеться на сторінці Кенсингтонського палацу.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal


Кейт Міддлтон / Instagram /  @The_RHS

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

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Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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