В оливковому жакеті і джинсах: Кейт Міддлтон створила сад в Челсі – фото

У мережі з'явилися перші фото створеного саду герцогинею Кембриджської Кейт Міддлтон, яка ще в січні 2019 року повідомила про бажання взяти участь в Квітковій виставці в Челсі,

Сад називається Back to Nature ( "Назад до природи") Як відомо, Міддлтон вважає, що всім необхідно частіше бувати на природі і це допоможе у боротьбі зі стресом та депресіями. Нові фото з'явилися на офіційному Instagram-акаунті Кенсингтонського палацу.

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Над дизайном саду разом з Кейт Міддлтон працювали ландшафтні дизайнери Андре Девіс і Адам Уайт.

Герцогиня прагне повернути людей до природи, підкресливши переваги природного світу від нашого розумового та фізичного добробуту. Сад сподівається викликати спогади про проведений на природі час і заохочувати інших виходити на вулицю і отримувати нові враження на відкритому повітрі,

– йдеться на сторінці Кенсингтонського палацу.



Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон / Instagram / @The_RHS



Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal