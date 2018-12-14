В осінніх светрах з джинсами: у мережі з'явилося сімейне фото з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом

Британська королівська сім'я вирішила зробити сюрприз шанувальникам та показала два зворушливих фото з родинами принца Вільяма і Гаррі, які будуть використані в різдвяних листівках королеви Єлизавети II.

Нові фото опублікували представники Кенсінгтонського палацу на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.

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На першому знімку зображена Кейт Міддлтон з чоловіком принцом Вільямом та їхніми дітьми: п'ятирічним принцом Джорджем, трирічною принцесою Шарлоттою і маленьким принцом Луі, який народився цього року.

Герцог і герцогиня Кембриджські раді поділитися новою сімейною фотографією. Автором знімка став фотограф Метт Портус, а зйомка пройшла в Анмер-Холі. У кадрі герцог і герцогиня разом зі своїми трьома дітьми. Ця фотографія стала різдвяною листівкою Її Королівської Величності,

– йдеться у підписі.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Instagram @kensingtonroyal

На другом чорно-білому фото – Меган Маркл і принц Гаррі, які зняті зі спини, під час їхнього весілля. Новоспечене подружжя ніжно обіймається і дивиться на салют.

"Герцог і герцогиня Сассекському раді представити нову фотографію, зроблену в день їхнього весілля, 19 травня, під час прийому у Фрогмор-Хаус. Автором знімка став Кріс Аллертон", – повідомили представники.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Instagram @kensingtonroyal