В особистого помічника Єлизавети ІІ виявили коронавірус, – ЗМІ
Британська королева Єлизавета ІІ не нехтує правилами щодо пандемії коронавірусу та самоізолювалась у Віндзорі. Та днями стало відомо, що особистий помічник Її Величності хворий на коронавірус.
Про це розповів інсайдер з близького оточення королеви, повідомляє The Sun. За його даними, 93-річна Єлизавета ІІ з чоловіком Філіпом перебуває на самоізоляції у Віндзорському замку. Її Величність обрала саме цю резиденцію, оскільки на території є чимала ферма, відтак монарх харчується органічними продуктами, чим зменшує ризик інфікування COVID-19.
Читайте також: Інсайдери розповіли, як принц Чарльз бореться з коронавірусом
Однак виявилось, що не тільки принц Чарльз хворий на коронавірус. Особистий помічник Єлизавети ІІ теж має позитивні тести на недугу. В обов'язки чоловіка входило приносити їжу та напої королеві, представлення гостей, передача листів Її Величності, вигулювання собак тощо. Відтак королева часто контактувала з інфікованим. Його ім'я наразі не розголошують, однак інсайдер запевняє, що наразі лакея відправили додому на самоізоляцію, а в палаці дещо напружена ситуація.
Всі переживають не тільки за себе, але і за королеву, і герцога. Якщо все в палаці ще не було перевірено, кожен може бути інфікованим. Наразі там відчувається страх,
– розповів інсайдер.
Зазначимо, що королева та її чоловік перебувають у групі ризику, адже Єлизаветі ІІ 21 квітня виповниться 94 роки. Її Величність вже скасувала традиційне святкування з родичами, тому всі представники британської монархії залишаться в цей день вдома.
Наразі невідомо, чи здавала королева Єлизавета ІІ тест на коронавірус. Відомо, що вона з помічниками не контактували з інфікованим принцом Чарльзом з 12 березня. Тому достеменно невідомо, як лакей Її Величності, зважаючи на всі заходи безпеки, міг захворіти на COVID-19.
Раніше британські ЗМІ повідомили, що у помічника Її Величності також виявили коронавірус. Проте у Букінгемському палаці працюють понад 500 людей, тому цілком ймовірно, що інфікований працівник міг і не бачитись з Єлизаветою ІІ під час карантину.
Читайте також
-
Дональд Трамп заявив, що уряд не виділятиме коштів на охорону принца Гаррі та Меган Марклсьогодні , 09:32
-
Хворого на коронавірус Пласідо Домінго виписали з лікарні після ускладнень, – ЗМІсьогодні , 11:02
-
Автор хіта I Love Rock 'n' Roll Алан Меррілл помер від коронавірусусьогодні , 11:44
-
Великий піст 2020: календар харчування на кожен деньсьогодні , 11:18
-
Вслід за Потапом Каменських представила кліп на пісню "Карантин": домашнє відеосьогодні , 11:29
-
Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіакусьогодні , 05:05