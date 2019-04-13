В пальті кольору фуксії: яскравий вихід Меланії Трамп

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Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / www.gettyimages.com

Дружина президента США Дональда Трампа кожним своїм публічним виходом вражає стилем, актуальним до сьогоднішніх трендів. Також перша леді США полюбляє експериментувати з одягом. Так, для зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Джэин і його дружиною Кім Джонсук замість традиційної сукні Меланія приміряла пальто.

Для зустрічі з президентською сім'єю з Південної Кореї в Білому домі Меланія одягнула пальто довжини міді і кольору фуксії з колекції Louis Vuitton.

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Перша леді США зробила акцент на талії чорним ременем та завершила образ туфлями на високих підборах Christian Louboutin. Відтак дружина Дональда Трампа на офіційному заході виглядала найяскравіше.

Що цікаво, під час останніх виходів Меланія робить ставку саме на вбрання рожевих відтінків, які вдало поєднує з речами базового гардероба.

Меланія і Дональд Трамп
Меланія Трамп на зустрічі з президентом Південної Кореї / Getty Images

Меланія і Дональд Трамп
Меланія Трамп на зустрічі з президентом Південної Кореї / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини США Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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