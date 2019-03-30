В пам'ять про Лагерфельда: 48-річна Клаудія Шиффер прикрасила обкладинку китайського Vogue

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Клаудія Шиффер
Клаудія Шиффер / Instagram / @voguechina

Німецька супермодель вперше знялася для обкладинки китайського Vogue. Jстаннім часом Клаудія Шиффер нечасто погоджується на зйомки для журналів. Однак її поява на обкладинці Vogue China підкріплена вагомою причиною – у квітневому номері глянцю вшановуватиметься пам'ять Карла Лагерфельда.

Зірка подіумів і одна з найбільш оплачуваних моделей 90-х років Клаудія Шиффер неодноразово співпрацювала з креативним директором модного дому Chanel Карлом Лагерфельдом, який помер в лютому 2019 року. Тому на пропозицію знятися у квітневому номері Vogue China, який буде присвячений його пам'яті, вона не могла відмовити навіть попри те, що останнім часом віддає перевагу не зніматися для глянців.

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На обкладинці Клаудія Шиффер позувала у чорній сукні з золотистими дрібними квітами від Chanel. А в її волоссі була невелика чорна брошка, подібна до тої, яку колись обожнювала носити засновниця бренду Коко Шанель.

До супермоделі приєдналися 34-річна Саша Пивоварова та 22-річна Грейс Елізабет, які також позували перед камерою у вбраннях, створених Карлом Лагерфельдом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VOGUE CHINA (@voguechina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VOGUE CHINA (@voguechina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VOGUE CHINA (@voguechina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VOGUE CHINA (@voguechina)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода
Джерело: LifeStyle 24
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