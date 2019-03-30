В пам'ять про Лагерфельда: 48-річна Клаудія Шиффер прикрасила обкладинку китайського Vogue

Німецька супермодель вперше знялася для обкладинки китайського Vogue. Jстаннім часом Клаудія Шиффер нечасто погоджується на зйомки для журналів. Однак її поява на обкладинці Vogue China підкріплена вагомою причиною – у квітневому номері глянцю вшановуватиметься пам'ять Карла Лагерфельда.

Зірка подіумів і одна з найбільш оплачуваних моделей 90-х років Клаудія Шиффер неодноразово співпрацювала з креативним директором модного дому Chanel Карлом Лагерфельдом, який помер в лютому 2019 року. Тому на пропозицію знятися у квітневому номері Vogue China, який буде присвячений його пам'яті, вона не могла відмовити навіть попри те, що останнім часом віддає перевагу не зніматися для глянців.

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На обкладинці Клаудія Шиффер позувала у чорній сукні з золотистими дрібними квітами від Chanel. А в її волоссі була невелика чорна брошка, подібна до тої, яку колись обожнювала носити засновниця бренду Коко Шанель.

До супермоделі приєдналися 34-річна Саша Пивоварова та 22-річна Грейс Елізабет, які також позували перед камерою у вбраннях, створених Карлом Лагерфельдом.