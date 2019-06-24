У Парижі та США: як зіркові пари провели свої романтичні вихідні

У самому розпалі червня на вихідних відбуваються не лише грандіозні весілля, а й прості романтичні прогулянки, які собі влаштовують перші знаменитості світу. Героями минулих вихідних стали Софі Тернер з Джо Джонасом, Кеті Перрі та Орландо Блум, і Тіна Кунакі з Венсаном Касселем.

Старт черговим вихідним задав французький кіноактор Венсан Кассель зі своєю дружиною Тіною Кунакі. Солодка парочка, яка кілька місяців тому народила донечку Амазоні, відпочивала в Лос-Анджелесі і 21 червня опублікувала спільне потішне селфі. Темношкіра модель виглядала, як завжди, стильно та стримано, в той час як 52-річний актор корчив пику та неабияк розмішив користувачів Instagram.

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Тіна Кунакі та Венсан Кассель в Лос-Анджелесі / Instagram / @tinakunakey

Та не лише знамените подружжя тішилось компанією одне одного минулими днями. Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер теж розбавила свій робочий графік чарівною відпусткою, яку провела зі своїм нареченим Джо Джонасом у Парижі. На опублікованій світлині пара романтично дивилась одне на одного на фоні Ейфелевої вежі. Що цікаво, один з коментаторів під фото в Instagram, можливо, проговорився щодо дати їхнього весілля, адже зазначив, що церемонія Софі і Джо відбудеться наступними вихідними. Тому можна підозрювати, що саме тому пара акторів наразі перебуває у Франції.



Софі Тернер і Джо Джонас в Парижі / Instagram / @sophiet

І завершили парад романтичних фото актори Орландо Блум та Кеті Перрі, які теж от-от зіграють власне весілля. А поки вони згадують свій відпочинок у штаті Вайомінг, США, де відбулось друге весілля Карлі Клосс та Джошуа Кушнера. Зірки давно між собою дружать, тому отримали честь бути гостями на неформальному весільному святкуванні. Закохана пара Кеті та Орландо теж романтично споглядала одне на одного, чим викликала справжній шквал захоплення серед коментаторів.



Орландо Блум та Кеті Перрі у штаті Вайомінг, США / Instagram / @orlandobloom