В передчутті Різдва: бренд H&M поділився першим знятим міні-серіалом

Славнозвісний шведський бренд одягу H&M вирішив тішити своїх шанувальників не лише якісним одягом. До Різдва 2018 марка запустила міні-серіал про улюблене зимове свято.

Два різдвяних епізоди з’явились на YouTube-каналі бренду. Ролики тривалістю 30 секунд повністю передають святкову атмосферу та створюють радісний настрій.

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Відповідальним за задум відео став режисер Метт П’ємонт, а головну роль в міні-серіях зіграла американська акторка Обрі Пласа. В зйомках також взяли участь двійнята Елізабет та Вікторія Леонхарда, які раніше знімались для новорічної кампанії H&M.



Обрі Пласа / Instagram @hm

За сюжетом короткотривалих роликів, події відбуваються в приморському готелі, який по-зимовому гарно засніжило. В першому епізоді головна гостя потрапляє в незручну ситуацію з хлопцем, якого зустрічі на рецепції А потім в готелі панує справжня святкова атмосфера – всі готуються до веселої вечірки, танцюючи під запальну музику в своїх номерах.

Дивитись перший епізод міні-серіалу H&M (відео):

Дивитись другий епізод міні-серіалу H&M (відео):