В передчутті свята: в мережі з'явились нові сімейні фото принца Чарльза з нагоди його ювілею

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Герцог Уельський, принц Вільям та принц Гаррі
Герцог Уельський, принц Вільям та принц Гаррі / Twitter/ @scobie

До дня народження принца Чарльза, яке відбудеться у середу, 14 листопада, королівська сім’я робить паузу для світських заходів і проводить багато часу разом. Королівська рідня знялась у спільній фотосесії, а нові світлини з’явились в мережі в суботу, 10 листопада.

У новому документальному фільмі про королівську сім’ю принц Вільям сказав про своє бажання частіше бачити батька вдома з внуками, а рідше за документами. Герцог Уельський прислухався до побажання сина і вони знялись у спільній фотосесії у вишуканому вбранні.

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Нова галерея з ексклюзивними фотографіями, на яких принц Чарльз позує разом зі своїми синами, була випущена на ресурсі Royal Mail. Одну зі світлин у вигляді листівки опублікував на своїй сторінці в Instagram фотограф Кріс Джексон.

Я чекаю, щоб відправляти вам свої різдвяні подарунки лише за допомогою цієї листівки,
– прокоментував фотокартку Кріс.

 

Офіційний королівський коментатор Omid Scobie теж опублікував нову світлину на своїй сторінці в Twitter і додав, що новий портрет Герцога Уельського та його синів Вільяма і Гаррі буде використовуватись в ексклюзивній колекції марок з нагоди 70-річчя принца Чарльза.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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