В піджаку за 45 тисяч гривень: як Бріджит Макрон вітала дітей з Різдвом

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Бріджит і Еммануель Макрон
Бріджит і Еммануель Макрон / Instagram/ @brigittemacronnews

Перша леді Франції разом зі своїм чоловіком Еммануелем відвідали передріздвяну вечірку, організовану для дітей. Для офіційного виходу Бріджит Макрон обрала червоний піджак від Balmain за 1 500 тисячі євро.

Напередодні Різдва перші леді всіх країн виконують свої безпосередні обов’язки, підтримуючи традиції, які з давніх-давен утворились їхніми попередниками. Так, нещодавно перша леді США Меланія Трамп відвідала дитячий будинок, подарувавши дітям відчуття свята.

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Бріджит Макрон разом із чоловіком Еммануелем стали так званими посланцями Санта-Клауса для дітей співробітників Єлисейського палацу. Президентське подружжя подарувало їм чимало подарунків і гостинців, яким вони були дуже раді.

Бріджит Макрон
Бріджит та Еммануель Макрон привітали дітей з Різдвом / Instagram / @lilithevoicekids5

Для святкового виходу дружина президента Франції обрала піджак яскравого кольору, який асоціюється з Різдвом. Червоний двобортний жакет від Balmain, до слова, вартує 1 500 тисячі євро (= приблизно 45 тисяч гривень). Бріджит поєднала його з білою блузою та чорними штанами. Як аксесуар, перша леді Франції обрала хустку на шию в тон до піджака від Louis Vuitton.

Бріджит Макрон
Бріджит Макрон в піджаку від Balmain / Instagram / @brigittemacronnews

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Еммануель Макрон Новини Франції
Джерело: 24 канал
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