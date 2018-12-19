В піджаку за 45 тисяч гривень: як Бріджит Макрон вітала дітей з Різдвом

Перша леді Франції разом зі своїм чоловіком Еммануелем відвідали передріздвяну вечірку, організовану для дітей. Для офіційного виходу Бріджит Макрон обрала червоний піджак від Balmain за 1 500 тисячі євро.

Напередодні Різдва перші леді всіх країн виконують свої безпосередні обов’язки, підтримуючи традиції, які з давніх-давен утворились їхніми попередниками. Так, нещодавно перша леді США Меланія Трамп відвідала дитячий будинок, подарувавши дітям відчуття свята.

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Бріджит Макрон разом із чоловіком Еммануелем стали так званими посланцями Санта-Клауса для дітей співробітників Єлисейського палацу. Президентське подружжя подарувало їм чимало подарунків і гостинців, яким вони були дуже раді.



Бріджит та Еммануель Макрон привітали дітей з Різдвом / Instagram / @lilithevoicekids5

Для святкового виходу дружина президента Франції обрала піджак яскравого кольору, який асоціюється з Різдвом. Червоний двобортний жакет від Balmain, до слова, вартує 1 500 тисячі євро (= приблизно 45 тисяч гривень). Бріджит поєднала його з білою блузою та чорними штанами. Як аксесуар, перша леді Франції обрала хустку на шию в тон до піджака від Louis Vuitton.



Бріджит Макрон в піджаку від Balmain / Instagram / @brigittemacronnews