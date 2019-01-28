В піжамному комбінезоні і з діамантовим намистом: Бейонсе вразила стильним образом

37-річна співачка – любителька екстравагантних вбрань і сценічних образів. Так, напередодні Бейонсе зачарувала шанувальників незвичним образом, в якому поєднала вільного стилю вбрання і дорогі прикраси.

Знаменита R&B-виконавиця підкорила своїх шанувальників новою серією фото, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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37-річна Бейонсе позувала перед камерою у стильному образі, поєднуючи деталі різного стилю. На світлинах співачка постала у шовковому піжамному комбінезоні ніжно-персикового кольору в чорний горошок.

Напівпрозорі рукави були оздоблені рюшами і чорними лампасами. Спортивного стилю комбінезону додавали спортивні манжети на рукавах та штанах. Вільний образ співачка доповнила білими кросівками і чорно-білою сумкою від Louis Vuitton.

Однак найбільшу увагу привернули прикраси Бейонсе. Вона одягнула одразу декілька масивних аксесуарів, серед яких намисто з білих і зелених діамантів, а також декілька перснів.



Бейонсе / Instagram / @ beyonce



Бейонсе / Instagram / @ beyonce