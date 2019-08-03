В прозорій накидці: Настя Каменських зірвала мережу дивакуватим фото на яхті

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Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Українська співачка Настя Каменських, яка відправилася у "другий медовий місяць" з коханим чоловіком Потапом на Сардинію, викликала гучні обговорення у мережі після публікації чергового знімка з відпочинку.

Ефектні фото з розкішного італійського "уікенду" Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зазвичай усі світлини Насті Каменських прихильники розхвалюють та пишуть компліменти у коментарях, однак черговий знімок співачки підписникам не сподобався через вираз обличчя зірки.

На фото новоспечена дружина Потапа позує у бікіні та сітчастій накидці.

"Ну хоча б десь вона може невдало вийти", "Здається, цей кадр не вийшов", "Очі нібито в хламище", "Фото публікувала на п'яну голову", "Що з тобою?", "Обкурилася, чи що", "Невдале фото", – пишуть користувачі у мережі.

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

На наступних фото Настя Каменських позувала у розкішній сукні-сорочці помаранчевого кольору, яка прикрашена квітковим принтом. Плаття довжини міді зірка доповнила чорними босоніжками на високих підборах та насиченим макіяжем з акцентом на очах.

"Із симпатичним хлопцем", – підписала артистка кадр з Потапом італійською мовою.

Настя Каменських потап
Настя Каменських і Потап / Instagram / @kamenskux

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Настя Каменських Потап Потап і Настя
Джерело: LifeStyle 24
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