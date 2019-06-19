В речах з останньої колекції Лагерфельда: Крістен Стюарт стала зіркою Vogue Korea

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Крістен Стюарт для Vogue Korea
Крістен Стюарт для Vogue Korea / Instagram / @beau_nelson

Американська актриса та зірка серії фільмів "Сутінки" стала головною героїнею глянцю корейського Vogue, де приміряла кілька епатажних образів.

У новій фотоісторії, що відбулась в Сеулі, Крістен приміряла образи з нової колекції Chanel Pre-Fall 2019. Фотографом фешн-зйомки став Beau Nelson, з яким зірка теж зробила кілька селфі-знімків за лаштунками роботи. 

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Крістен Стюарт для Vogue Korea
Крістен Стюарт для обкладинки Vogue Korea / Instagram / @beau_nelson

Крістен Стюарт для Vogue Korea
Крістен Стюарт для Vogue Korea / Instagram / @beau_nelson

Зірковий hair-стиліст Адірам Абергель зізнався, що всі образи входять в останню колекцію культового дизайнера та креативного директора бренду Chanel Карла Лагерфельда. Він помер 19 лютого внаслідок раку підшлункової залози.

Весь одяг, використаний під час зйомки цієї фотосесії, з останньої колекції культового Карла Лагерфельда, який створив її незадовго до того, як покинув нас. Для нас велика честь створювати образи з цим одягом і баченням Карла. Дякую Крістен за те, що вона завжди залишається відкритою і за те, що запросила мене в цю незабутню подорож,
– йдеться в дописі Адіра в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beau Nelson (@beau_nelson)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beau Nelson (@beau_nelson)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beau Nelson (@beau_nelson)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adir Abergel (@hairbyadir)

 

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Vogue Карл Лагерфельд
Джерело: LifeStyle 24
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