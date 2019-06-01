В рекламній кампанії Емілі Ратажковскі знялися пишнотіла модель та маленька дівчинка: фото

Популярна модель Емілі Ратажковскі, яка часто епатує у соціальних мережах відвертими знімками, приголомшила рекламною кампанією колекції боді.

Нові знімки з кампейну було опубліковано на офіційній сторінці бренду Inamorata в Instagram.

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Особливістю рекламних фото бренду Inamorata стали запрошені моделі. Серед них є старші жінки, пишнотілі та навіть маленька дівчинка. Відтак головним ідеєю є показати, що кожна жінка є красивою і може приміряти однаковий одяг. Від Емілі Ратажковскі, яка неодноразово називала себе феміністкою, це було очікувано.

Додамо, 5 жовтня біля Капітолія Емілі Ратажковскі затримала поліція Вашингтона. Причиною для арешту була участь моделі в акції протесту. Вона з американськими активістами вимагала не розглядати кандидатуру Бретта Кавано до Верховного суду через звинувачення у сексуальному насиллі. Жертвами судді стали кілька жінок, які звернулись до правоохоронців.

Колекція вже надійшла в продаж на сайті inamoratawoman.com з цінами за боді від 48 доларів до 72 доларів.



Рекламна кампанія Inamorata / Instagram / @inamoratawoman



Рекламна кампанія Inamorata / Instagram / @inamoratawoman



Рекламна кампанія Inamorata / Instagram / @inamoratawoman



Рекламна кампанія Inamorata / Instagram / @inamoratawoman



Рекламна кампанія Inamorata / Instagram / @inamoratawoman



Рекламна кампанія Inamorata / Instagram / @inamoratawoman