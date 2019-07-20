В ритмах Африки: Мадонна презентувала кліп на пісню Batuka

Американська співачка Мадонна продовжує вражати армію шанувальників піснями і відеокліпами до них, які входять до альбому Madame X. Зірка презентувала новий ролик на пісню Batuka, у якому вона станцювала під африканські ритми з темношкірими жінками.

Новий відеокліп на пісню Batuka з'явився на YouTube-каналі співачки у п'ятницю, 19 липня. У ролику йдеться історія острівної держави Кабо-Верде. Як відомо, острови Зеленого Мису називають місцем народження работоргівлі

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Мадонна, яка всиновила дітей південноафриканської країни Малаві, часто проявляє інтерес до африканської культури.

Цікаво те, що в кліпі співачка постала брюнеткою та виглядає контрастно у кадрі з іншими жінками з португальського музичного колективу Orquestra Batukadeiras, які одягнені у біле вбрання та хустини.

Мадонна – Batuka: дивіться відеокліп

"Я дуже щаслива, що познайомилася і змогла працювати з жінками, які сильно надихають", – заявила артистка на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши жінок з музичного колективу.

Раніше Мадонна була запрошеною зіркою на фінал пісенного конкурсу Євробачення-2019 в Ізраїлі та спровокувала гучний скандал.

Під час концерту співачка порушила питання палестино-ізраїльського конфлікту: двоє танцівників поп-діви вийшли на сцену у вбранні, на яких виднілись відповідні прапори. При цьому артисти обіймались, що сприйняли як натяк на завершення конфлікту.