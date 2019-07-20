В ритмах Африки: Мадонна презентувала кліп на пісню Batuka

311 Читать новость на русском
Мадонна
Мадонна / Instagram / @madonna

Американська співачка Мадонна продовжує вражати армію шанувальників піснями і відеокліпами до них, які входять до альбому Madame X. Зірка презентувала новий ролик на пісню Batuka, у якому вона станцювала під африканські ритми з темношкірими жінками.

Новий відеокліп на пісню Batuka з'явився на YouTube-каналі співачки у п'ятницю, 19 липня. У ролику йдеться історія острівної держави Кабо-Верде. Як відомо, острови Зеленого Мису називають місцем народження работоргівлі

Читайте також: Мадонна почувається зґвалтованою після статті New York Times про неї

Мадонна, яка всиновила дітей південноафриканської країни Малаві, часто проявляє інтерес до африканської культури.

Цікаво те, що в кліпі співачка постала брюнеткою та виглядає контрастно у кадрі з іншими жінками з португальського музичного колективу Orquestra Batukadeiras, які одягнені у біле вбрання та хустини.

Мадонна – Batuka: дивіться відеокліп

"Я дуже щаслива, що познайомилася і змогла працювати з жінками, які сильно надихають", – заявила артистка на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши жінок з музичного колективу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Раніше Мадонна була запрошеною зіркою на фінал пісенного конкурсу Євробачення-2019 в Ізраїлі та спровокувала гучний скандал.

Під час концерту співачка порушила питання палестино-ізраїльського конфлікту: двоє танцівників поп-діви вийшли на сцену у вбранні, на яких виднілись відповідні прапори. При цьому артисти обіймались, що сприйняли як натяк на завершення конфлікту.

 

blog_ava
З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
22 липня
43642
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Мадонна
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
22 липня 20:20 Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
117
"Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
22 липня 18:22 "Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
Юлія Ліпенцева 293
Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
22 липня 15:46 Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
Юлія Девда 934
Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
22 липня 14:30 Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 9787
Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
21 липня 17:38 Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
Марта Вересюк 1557
Новини
Більше новин
Залиште відгук