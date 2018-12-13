В рожевій міні-сукні з величезним шлейфом: Дженніфер Лопес показала ефектний образ

Популярна співачка Дженніфер Лопес вміє підкорити червону доріжку і привернути увагу всіх гостей ефектним виходом. Це ж саме вона зробила ввечері, 12 грудня, коли завітала на прем'єрний показ фільму "Почни спочатку" у Нью-Йорку.