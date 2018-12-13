В рожевій міні-сукні з величезним шлейфом: Дженніфер Лопес показала ефектний образ

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Популярна співачка Дженніфер Лопес вміє підкорити червону доріжку і привернути увагу всіх гостей ефектним виходом. Це ж саме вона зробила ввечері, 12 грудня, коли завітала на прем'єрний показ фільму "Почни спочатку" у Нью-Йорку.

Нові фото Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На захід співачка одягнула приголомшливе рожеве міні-плаття від Giambattista Valli з величезним об'ємним шлейфом. Свій образ зірка доповнила сріблястими босоніжками на високих підборах. З прикрас Дженніфер обрала діамантові сережки і браслет.

Супроводжував артистку її коханий бейсболіст Алекс Родрігес.

дженніфер лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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