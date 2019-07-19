В рожевій об'ємній сукні: Моніка Беллуччі знялася для обкладинки Elle

54-річна італійська акторка Моніка Беллуччі знялася для обкладинки серпневого випуску іспанського глянцевого журналу Elle в ефектному образі.

Протягом останнього року акторка дедалі рідше стала з'являтися на екранах та на сторінках глянцевих видань, відтак поява в Elle стала справжнім сюрпризом для шанувальників. Новий знімок Моніка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На обкладинці Беллуччі постала в об'ємній сукні світло-рожевого кольору з колекції Carolina Herrera. Образ італійської діви доповнили прикраси від Cartier.

Моніка виглядає розкішно та ніжно в такому образі, свою природну красу вона підкреслила легким макіяжем з акцентом на очах та простою укладкою волосся.

Італійка позувала перед об'єктивом барселонського фотографа Xavi Gordo, який знімав також інших зірок Голлівуду і моделей: Даутцен Крус, Марго Роббі, Маріон Котіяр, Елль Фаннінг, Джуліанна Мур, Роберт Паттінсон та інші.



Моніка Беллуччі / Instagram / @monicabellucciofficiel