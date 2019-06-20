В рожевому купальнику: реперка Alyona Alyona засвітила пишні форми на відпочинку
Реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко), яка швидко здобула популярність на українській та закордонній музичій арені, стала улюбленицею багатьох українців. За сміливою дівчиною у соціальних мережах стежать понад 90 тисяч шанувальників.
Alyona Alyona поїхала на літній відпочинок до Іспанії. Фото з подорожі артистка публікує у своїх сторіс в Instagram.
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Українська реперка, що увійшла в список найцікавіших нових виконавців Європи за версією американської газети The New York Times, приймає сонячні ванни та насолоджується морем на пляжі у Барселоні.
Як показала артистка, відпочиває вона зі своєю подругою. На опублікованому знімку Alyona Alyona позує у неоново-рожевому закритому купальнику.
Alyona Alyona / Instagram-Stories / @alyona.alyona.official
Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови" зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.
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