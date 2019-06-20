В рожевому купальнику: реперка Alyona Alyona засвітила пишні форми на відпочинку

Реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко), яка швидко здобула популярність на українській та закордонній музичій арені, стала улюбленицею багатьох українців. За сміливою дівчиною у соціальних мережах стежать понад 90 тисяч шанувальників.

Alyona Alyona поїхала на літній відпочинок до Іспанії. Фото з подорожі артистка публікує у своїх сторіс в Instagram.

Читайте також: Alyona Alyona презентувала яскравий кліп до пісні "Якби я була не я": відео

Українська реперка, що увійшла в список найцікавіших нових виконавців Європи за версією американської газети The New York Times, приймає сонячні ванни та насолоджується морем на пляжі у Барселоні.

Як показала артистка, відпочиває вона зі своєю подругою. На опублікованому знімку Alyona Alyona позує у неоново-рожевому закритому купальнику.



Alyona Alyona / Instagram-Stories / @alyona.alyona.official

Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови" зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.