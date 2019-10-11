В сексапільному купальнику з тропічним принтом: Жасмін Тукс показала фото з відпочинку

28-річна американська красуня вирішила насолодитися вітаміном D, тому дощовий жовтень вона проводить у теплих краях. Жасмін Тукс разом зі своїм бойфрендом Хуаном Девідом Борреро відпочиває на Балі.

Оскільки цьогорічне шоу Victoria's Secret, яке традиційно проходить восени або на початку зими, скасували, "ангели" білизняного бренду мають більше часу на відпочинок. Адже минулого року грандіозний показ зайняв чимало часу на підготовку.

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Тож, не втрачаючи можливість, Жасмін Тукс і її бойфренд Хуан Девід Борреро відправилися до сонячної Індонезії.

Для будь-якої дівчини відпочинок дорівнює багато красивих фото в купальних. Що говорити про те, коли на Балі відпочиває супермодель і "ангел" Victoria's Secret. На своїй сторінці в інстаграмі 28-річна американка опублікувала кілька яскравих фото, серед яких спокусливі світлини її фігури.

На фото зваблива красуня зі східною зовнішністю позує у трендовому купальнику літнього сезону. Бюстгальтер у вигляді короткого топа з приглушеним тропічним принтом, а також трусики з високою посадкою. Локацією сексі-зйомки модель обрала готель в балійському стилі – багато каміння та міцні стовбури цукрової тростини.



Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes