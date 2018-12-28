В шкіряних лосинах: мережа обговорює чудернацький образ Меланії Трамп

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Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / www.gettyimages.com

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія повернулися до Вашингтона після несподіваної поїздки на американську військову базу в Іраку.

Президентський вертоліт Marine One приземлився поблизу Білого дому вночі, однак перша леді США і у цей час не втратила можливість продемонструвати стильний аутфіт.

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Меланія Трамп одягнула тепле смарагдове пальто Prada, яке доповнила шкіряними лосинами світло-коричневого кольору з балетками Christian Louboutin у тон.

У відповідь на такий образ деякі користувачі у мережі вирішили, що на дружині Трампа є лише верхній одяг.

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

Теги: Стиль і мода LifeStyle Дональд Трамп Меланія Трамп Новини США
Джерело: 24 канал
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