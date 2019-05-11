В шкіряних штанах і білих човниках: Даутцен Крус в об'єктивах папараці
34-річна нідерландська супермодель та екс-ангел Victoria’s Secret Даутцен Крус продемонструвала стильний образ на вулицях Нью-Йорка у четвер, 9 травня.
Екс-ангел Victoria’s Secret для виходу підготувала яскравий і простий look. Даутцен одягнула широкі чорні шкіряні штани з водолазкою у тон.
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Для створення звабливого силуету в over-size вбранні модель доповнила образ ременем на талії, а також приміряла білі човники на стійких та зручних підборах.
Для завершення візажисти Крус зробили їй насичений макіяж з акцентами на очах та червоною помадою для губ. Серед аксесуарів на зірці лише круглі масивні сережки та чорний клатч.
Даутцен Крус / Getty Images
Даутцен Крус / Getty Images