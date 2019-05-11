В шкіряних штанах і білих човниках: Даутцен Крус в об'єктивах папараці

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Даутцен Крус
Даутцен Крус / www.gettyimages.com

34-річна нідерландська супермодель та екс-ангел Victoria’s Secret Даутцен Крус продемонструвала стильний образ на вулицях Нью-Йорка у четвер, 9 травня.

Екс-ангел Victoria’s Secret для виходу підготувала яскравий і простий look. Даутцен одягнула широкі чорні шкіряні штани з водолазкою у тон.

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Для створення звабливого силуету в over-size вбранні модель доповнила образ ременем на талії, а також приміряла білі човники на стійких та зручних підборах.

Для завершення візажисти Крус зробили їй насичений макіяж з акцентами на очах та червоною помадою для губ. Серед аксесуарів на зірці лише круглі масивні сережки та чорний клатч.

Даутцен Крус
​Даутцен Крус / Getty Images

Даутцен Крус
Даутцен Крус / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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