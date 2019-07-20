В шкіряній міні-спідниці: Ірина Шейк вийшла на прогулянку з мамою в Нью-Йорку

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / www.gettyimages.com

Популярна модель Ірина Шейк, яка розійшлася з Бредлі Купером, домовилася з актором щодо спільної опіки над їхньою дворічною дочкою Леєю. Екс-закохані вирішили жити у Нью-Йорку, щоб розділити догляд за дитиною 50:50. Так, днями поки Купер проводив час з дівчинкою, Ірина вийшла на прогулянку зі своєю мамою Ольгою Шайхлісламовою.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Шанувальники люблять стежити за street style образами Ірини Шейк, які вона обирає для прогулянок.

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Для шопінгу з мамою в Нью-Йорку 33-річна супермодель одягнула шкіряну міді-спідницю, продемонструвавши стрункі ноги. Для того, щоб look виглядав сучасним та трендовим, Шейк доповнила його білим комфортним топом та чорними кросівками від Versace (взуття коштує близько 900 доларів).

Ірина Шейк на прогулянці з мамою
Ірина Шейк у Нью-Йорку  / Instagram / @irinasharmy

Мама знаменитої моделі Ольга Шайхлісламова для виходу також підготувала стильний і лаконічний "аутфіт". Жінка одягнула широкі білі штани з чорним топом, який доповнила масивними прикрасами.

Ірина Шейк на прогулянці з мамою
Ірина Шейк на прогулянці з мамою / Instagram / @irinasharmy

Ірина Шейк на прогулянці з мамою
Ірина Шейк на прогулянці з мамою / Instagram / @irinasharmy

Ірина Шейк на прогулянці з мамою
Ірина Шейк на прогулянці з мамою / Instagram / @irinasharmy

Ірина Шейк на прогулянці з мамою
Ірина Шейк / Instagram / @irinasharmy

Що відомо про розрив Ірини Шейк та Бредлі Купера?Ірина та Бредлі вважались ідеальною парою, адже щоразу вони демонстрували особливі почуття. Вперше про розлад у їхніх стосунках заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час Оскару знаменитості відверто фліртували, в той час як Ірина Шейк та Глорія Кампано були в залі. Однак співачка поспішила спростувати всі чутки про роман, назвавши це створеним образом.

Згодом інсайдери розповіли, що Ірина та Бредлі вирішили розійтись ще наприкінці 2018 року. Однак актор попросив перенести це, щоб не відвертати увагу ЗМІ та прихильників від його дебютної продюсерської роботи – фільму "Народження зірки". Тому тільки після шаленого успіху кінострічки Ірина Шейк забрала свої речі з помешкання коханого та переїхала у власну квартиру. Доньку Лею модель забрала із собою.

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Ірина Шейк
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