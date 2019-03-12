В штанах і бузковій блузі: Кейт Міддлтон приголомшила яскравим виходом

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала дитячий центр імені Генрі Фосетта в Лондоні, який надає широкий спектр підтримки дітям до п'яти років і їхнім батькам.

Міддлтон приголомшила образом, який підготувала для виходу. Зазвичай Кейт з'являється на публіці в елегантних сукнях, однак цього разу герцогиня одягнула чорні штани з високою талією від Jigsaw.

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Яскравим акцентом стала бузкова блуза від Gucci із бантом на грудях. Завершили образ маленька світла сумка і туфлі на підборах. Відтак такий прийом, завдяки довгим штанам, візуально витягнув силует герцогині.



​Кейт Міддлтон / Getty Images

До слова, в рамках цього візиту дружина принца Гаррі має намір зустрітися з співробітниками, які розкажуть їй про допомогу сім'ям з дітьми через програму "Мати і дитя", що реалізується організацією Leam Lambeth.



​Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images