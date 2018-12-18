В сім'ї Хейлі та Джастіна Бібера сталося поповнення: зворушливі фото

Новоспечене подружжя Джастін Бібер і Хейлі Болдуін (Бібер) вирішили завести собі чотирилапого друга.

Відповідний знімок Джастін опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Джастін Бібер запустив торт в обличчя Хейлі Болдуін: відео

На фото Бібер у ліжку позує з маленьким щеням. Закохані обрали для нього ім'я Оскар. У Instagram-Stories подружжя гралося з цуценям і кликали його "різдвяною дитиною".



Бібери завели чотирилапого друга / Instagram / @justinbieber



Бібери завели чотирилапого друга / Instagram-Stories / @justinbieber



Бібери завели чотирилапого друга / Instagram-Stories / @justinbieber



Бібери завели чотирилапого друга / Instagram-Stories / @justinbieber



Бібери завели чотирилапого друга / Instagram-Stories / @justinbieber

Крім того, напередодні італійський художник Стефано Монд зобразив Хейлі і Джастіна у вигляді персонажів мультфільму "Сімпсони". На малюнку співак тримає свою дружину за руку, а на задньому плані за парою спостерігає сімейство Сімпсонів в повному складі.

Нагадаємо, що Джастін і Хейлі почали зустрічатись ще у 2015 році, але їхній роман тривав всього кілька місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і короткого роману з Баскін Чемпіон, Джастін Бібер відновив стосунки з Хейлі. Вперше пару разом помітили вкінці травня 2018 року, коли вони пішли на романтичне побачення. Згодом стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.



Також Джастін Бібер придбав для них маєток у Канаді, вартість якого становить понад 5 мільйонів доларів. Пара таємно відвідала один із судів Нью-Йорка, де й відбулось узаконення їхніх стосунків.