В сім'ї Хейлі та Джастіна Бібера сталося поповнення: зворушливі фото

382 Читать новость на русском
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / Instagram @justinbieber

Новоспечене подружжя Джастін Бібер і Хейлі Болдуін (Бібер) вирішили завести собі чотирилапого друга.

Відповідний знімок Джастін опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Джастін Бібер запустив торт в обличчя Хейлі Болдуін: відео

На фото Бібер у ліжку позує з маленьким щеням. Закохані обрали для нього ім'я Оскар. У Instagram-Stories подружжя гралося з цуценям і кликали його "різдвяною дитиною".


Бібери завели чотирилапого друга / Instagram / @justinbieber


Бібери завели чотирилапого друга / Instagram-Stories / @justinbieber


Бібери завели чотирилапого друга / Instagram-Stories / @justinbieber


Бібери завели чотирилапого друга / Instagram-Stories / @justinbieber


Бібери завели чотирилапого друга / Instagram-Stories / @justinbieber

Крім того, напередодні італійський художник Стефано Монд зобразив Хейлі і Джастіна у вигляді персонажів мультфільму "Сімпсони". На малюнку співак тримає свою дружину за руку, а на задньому плані за парою спостерігає сімейство Сімпсонів в повному складі.

 

Нагадаємо, що Джастін і Хейлі почали зустрічатись ще у 2015 році, але їхній роман тривав всього кілька місяців. Після чергового розриву стосунків з Селеною Гомес і короткого роману з Баскін Чемпіон, Джастін Бібер відновив стосунки з Хейлі. Вперше пару разом помітили вкінці травня 2018 року, коли вони пішли на романтичне побачення. Згодом стало відомо, що артист офіційно заручився з Болдуін.

Також Джастін Бібер придбав для них маєток у Канаді, вартість якого становить понад 5 мільйонів доларів. Пара таємно відвідала один із судів Нью-Йорка, де й відбулось узаконення їхніх стосунків.

Теги: LifeStyle Джастін Бібер Хейлі Болдуін Зіркові романи Мода Музика
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Апельсини, кориця та макарони: як оригінально прикрасити ялинку
сьогодні 10:00 Апельсини, кориця та макарони: як оригінально прикрасити ялинку
4012
Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
22 грудня 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
Катерина Козачинська 6762
5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
22 грудня 14:10 5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
Олена Булан 22085
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
21 грудня 18:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 9746
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
21 грудня 13:15 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 29511
Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
21 грудня 10:00 Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 2276
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук