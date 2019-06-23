В сорочці на голе тіло: Ніколь Кідман приголомшила провокативним фото

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Ніколь Кідман
Ніколь Кідман / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Ніколь Кідман, яка днями відсвяткувала своє 52-річчя, неочікувано вразила шанувальників у соціальних мережах звабливим знімком.

Нову світлину Кідман опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Фото є одним з фотосесії для журналу Vanity Fair, яке раніше не з'являлося у мережі. На ньому Ніколь позує з мокрим волоссям та у білій сорочці, ледь прикривши оголені груди.

"Люблю білу сорочку", – лаконічно прокоментувала акторка.

Ніколь Кідман
Ніколь Кідман / Instagram / @nicolekidman

Окрім цього, знаменитість дала відверте інтерв'ю журналу Vanity Fair, в якому розповіла про приватне життя, материнство і вибір професії. Так, Кідман зізналася, що намагається виховувати своїх дітей досить строго та не наполягає, щоб вони намагались повторити приклад її та чоловіка Кіта Урбана.

У них немає телефону, і я не дозволяю їм заводити Instagram. Я намагаюся зберегти якісь межі. Старша дочка (10-річна Сандей Роуз, – LifeStyle 24) вже проявляє інтерес до того, щоб піти по моїх стопах і стати актрисою, але я не хочу змушувати дітей йти в цьому напрямку... Ніхто не мотивував мене бути актрисою, навпаки, мене намагалися всіляко утримати від цього кроку,
– розповіла Ніколь Кідман.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Голлівуд Ніколь Кідман
Джерело: LifeStyle 24
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