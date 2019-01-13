В стилі Керрі Бредшоу: Лілі-Роуз Депп знялася для обкладинки австралійського глянцю

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Лілі-Роуз Депп
Лілі-Роуз Депп / Vogue Austria

Донька акторів Джонні Деппа і Ванесси Параді, 19-річна Лілі-Роуз Депп прикрасила обкладинку лютневого номера журналу Vogue Australia.

Для обкладинки Лілі-Роуз позувала в одязі Chanel, яка у 2016 році дебютувала на показі бренду, а торік стала обличчям косметичної лінійки Rouge Coco від Chanel. Фотографом виступив італієць Джампаоло Сгура.

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Так, у новій фотосесії дочка Джонні Деппа позує на пожежній драбині, підвіконні, на балконі та в ліжку. Своїми урбаністичними і звабливими образами дівчина чимось нагадує головну героїню знаменитого серіалу "Секс і місто" – Керрі Бредшоу. Стилісти змогли гармонійно поєднати абсолютно різні фактури і стилі, заявляючи про те, що не потрібно боятися експериментів. 


Лілі-Роуз Депп / Vogue Australia


Лілі-Роуз Депп / Vogue Australia


Лілі-Роуз Депп / Vogue Australia


Лілі-Роуз Депп / Vogue Australia


Лілі-Роуз Депп / Vogue Australia


Лілі-Роуз Депп / Vogue Australia


Лілі-Роуз Депп / Vogue Australia


Лілі-Роуз Депп / Vogue Australia

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
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